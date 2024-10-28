Для жителей Коркино организована временная приемная областной прокуратуры

После резонансного убийства таксистки и массовых беспорядков в прокуратуре Коркино организован личный прием граждан работниками аппарата прокуратуры Челябинской области, в том числе с использованием видео-конференц-связи. Об этом написали в телеграм-канале областного ведомства.
«Прием будет проводиться с 28 октября по 02 ноября 2024 года с 10.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13−00 до 13−45) в прокуратуре г. Коркино по ул. Ленина, 20, кабинет № 5», — говорится в сообщении.
Для приема по видео-конференц-связи следует позвонить по телефону 8−904−817−74−21.
Заявителям на личном приеме необходимо предоставить паспорт или другой документ для удостоверения личности, а также обращение на имя прокурора Челябинской области Донгаузера Игоря Валерьевича по доводам о нарушениях прав.
Напомним, 40-летнюю женщину, занимавшуюся частным извозом, убили 23 октября. После этого в Коркино начались волнения, в которых участвовало порядка 150 человек.