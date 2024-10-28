Для жителей Коркино организована временная приемная областной прокуратуры

«Прием будет проводиться с 28 октября по 02 ноября 2024 года с 10.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13−00 до 13−45) в прокуратуре г. Коркино по ул. Ленина, 20, кабинет № 5», — говорится в сообщении.