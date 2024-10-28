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Автомобиль с 16 кг наркотиков остановили на границе Калининградской области и Польши

Калининградская областная таможня обнаружила 16,5 кг гашиша и синтетических наркотиков в автомобиле, прибывшем из Польши.

Источник: Янтарный край

Наркотики были спрятаны в коробках со стиральным порошком.

Стоимость наркотиков на черном рынке составляет 24 млн рублей.

Машина с водителем и двумя пассажирами была остановлена в пункте пропуска Мамоново-2. В багажнике автомобиля были обнаружены четыре картонные упаковки с моющим средством и полимерными пакетами с наркотиками. Служебная овчарка обнаружила наркотики в коробках. Предметы были отправлены на экспертизу, которая подтвердила наличие гашиша и катинонов.

Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание от 15 лет до пожизненного лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Мероприятия проводились совместно с УФСБ России по Калининградской области.

таможня