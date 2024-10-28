Автомобиль с 16 кг наркотиков остановили на границе Калининградской области и Польши

Наркотики были спрятаны в коробках со стиральным порошком.
Стоимость наркотиков на черном рынке составляет 24 млн рублей.
Машина с водителем и двумя пассажирами была остановлена в пункте пропуска Мамоново-2. В багажнике автомобиля были обнаружены четыре картонные упаковки с моющим средством и полимерными пакетами с наркотиками. Служебная овчарка обнаружила наркотики в коробках. Предметы были отправлены на экспертизу, которая подтвердила наличие гашиша и катинонов.
Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание от 15 лет до пожизненного лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.
Мероприятия проводились совместно с УФСБ России по Калининградской области.