Автомобиль с 16 кг наркотиков остановили на границе Калининградской области и Польши

Машина с водителем и двумя пассажирами была остановлена в пункте пропуска Мамоново-2. В багажнике автомобиля были обнаружены четыре картонные упаковки с моющим средством и полимерными пакетами с наркотиками. Служебная овчарка обнаружила наркотики в коробках. Предметы были отправлены на экспертизу, которая подтвердила наличие гашиша и катинонов.