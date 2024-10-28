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3,5 миллиона рублей и 60 номеров: еще одна жительница Приморья стала жертвой мошенников

Женщина 32 дня общалась со злоумышленниками.

Источник: PrimaMedia.ru

Жительница Кавалерово потеряла 3,5 млн рублей из-за мошенничества, связанного с предполагаемой угрозой безопасности её личного кабинета на сайте государственных услуг и банковских счетов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Отмечается, что неизвестный мужчина, выдавший себя за сотрудника почты, предупредил 39-летнюю женщину о взломе и сообщил, что за ней последует звонок от представителя Центрального Банка. «Сотрудник банка» убедил женщину, что для защиты её средств необходимо перевести их на другую карту.

Доверившись мошенникам, женщина больше месяца следовала их указаниям и переводила деньги на различные номера, указанные мошенниками как «номера сотрудников Центробанка». В итоге она перечислила около 3,574 млн рублей на 60 разных номеров. Когда она попыталась проверить состояние своих счетов через банк, то узнала, что все средства были потеряны.

После этого потерпевшая обратилась в полицию. Следственным подразделением МО МВД России «Кавалеровский» было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество совершенное в особо крупном размере».

Напомним, житель Находки стал жертвой мошенников, потеряв 9,5 миллиона рублей, взятых в кредит. Инцидент произошел после знакомства 34-летнего мужчины с женщиной в интернете, которая предложила ему зарабатывать на фондовой бирже. В течение недели общения она убедила его в выгодности инвестиций через определенное приложение, обещая поддержку опытного трейдера. Мужчина, следуя указаниям, открыл счет и начал инвестиции. Сначала ему казалось, что он зарабатывает, так как на его счет поступали деньги.