3,5 миллиона рублей и 60 номеров: еще одна жительница Приморья стала жертвой мошенников

Жительница Кавалерово потеряла 3,5 млн рублей из-за мошенничества, связанного с предполагаемой угрозой безопасности её личного кабинета на сайте государственных услуг и банковских счетов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Отмечается, что неизвестный мужчина, выдавший себя за сотрудника почты, предупредил 39-летнюю женщину о взломе и сообщил, что за ней последует звонок от представителя Центрального Банка. «Сотрудник банка» убедил женщину, что для защиты её средств необходимо перевести их на другую карту.
После этого потерпевшая обратилась в полицию. Следственным подразделением МО МВД России «Кавалеровский» было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество совершенное в особо крупном размере».
Напомним, житель Находки стал жертвой мошенников, потеряв 9,5 миллиона рублей, взятых в кредит. Инцидент произошел после знакомства 34-летнего мужчины с женщиной в интернете, которая предложила ему зарабатывать на фондовой бирже. В течение недели общения она убедила его в выгодности инвестиций через определенное приложение, обещая поддержку опытного трейдера. Мужчина, следуя указаниям, открыл счет и начал инвестиции. Сначала ему казалось, что он зарабатывает, так как на его счет поступали деньги.