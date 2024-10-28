3,5 миллиона рублей и 60 номеров: еще одна жительница Приморья стала жертвой мошенников

Напомним, житель Находки стал жертвой мошенников, потеряв 9,5 миллиона рублей, взятых в кредит. Инцидент произошел после знакомства 34-летнего мужчины с женщиной в интернете, которая предложила ему зарабатывать на фондовой бирже. В течение недели общения она убедила его в выгодности инвестиций через определенное приложение, обещая поддержку опытного трейдера. Мужчина, следуя указаниям, открыл счет и начал инвестиции. Сначала ему казалось, что он зарабатывает, так как на его счет поступали деньги.

