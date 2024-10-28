«Надурили даже профессора»: пара пенсионеров из Омска потеряла накопленное за 30 лет, решив заработать на инвестициях

Супружеская пара из Омска стала жертвой интернет-мошенников и лишилась сбережений, накопленных за 30 лет. После недели общения с аферистами профессор и его супруга «инвестировали» в злоумышленников 2,3 млн рублей.

Омский пенсионер обратился к полицейским за помощью. Как рассказал правоохранителям 72-летний профессор вуза, они с женой хотели заняться инвестициями и фондовым рынком, однако потеряли все свои 30-летние сбережения.

Сотрудники полиции выяснили, что внимание пожилого омича привлекла реклама дополнительного источника дохода на одном из сайтов. Омич перешел по ссылке, а далее с ним связался неизвестный мужчина и попросил внести депозит в размере 100 долларов США.

Жена профессора общалась с одним из мошенников, доверившись которому, омичи перевели 2 млн рублей. Вся сумма пошла на незнакомые банковские счета под предлогом увеличения дохода с инвестиций.

Всю следующую неделю злоумышленник обещал потерпевшим высокий доход. В один из дней омичи получили письмо из Сингапура, в котором говорилось, чтобы якобы на пенсионеров возлагался крупный процент за перемещение инвестиционной площадки с территории Евросоюза в Юго-Восточную Азию.