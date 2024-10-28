66-летний пешеход погиб в аварии в Братске

В Братске произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб пешеход. Как сообщили КП-Иркутск в МУ МВД России «Братское» случилось все вечером 27 октября в центральном районе города.
— Около 20:00 водитель автомобиля «Хендай Солярис», проезжая по бульвару Космонавтов, сбил 66-летнего мужчину, который в это время переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Мужчина скончался в машине скорой помощи. Фото: МВД Братска.
На место срочно выехала бригада врачей, однако помочь пострадавшему не удалось. От полученных травм он скончался прямо в машине скорой помощи. Сейчас стражи порядка разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшего.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 16-летний подросток попал под колеса автомобиля в Тайшете. Сейчас правоохранители начали проверку, также произошедшим заинтересовалась прокуратура региона.