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66-летний пешеход погиб в аварии в Братске

Правоохранители проводят проверку.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб пешеход. Как сообщили КП-Иркутск в МУ МВД России «Братское» случилось все вечером 27 октября в центральном районе города.

— Около 20:00 водитель автомобиля «Хендай Солярис», проезжая по бульвару Космонавтов, сбил 66-летнего мужчину, который в это время переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Мужчина скончался в машине скорой помощи. Фото: МВД Братска.

На место срочно выехала бригада врачей, однако помочь пострадавшему не удалось. От полученных травм он скончался прямо в машине скорой помощи. Сейчас стражи порядка разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшего.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 16-летний подросток попал под колеса автомобиля в Тайшете. Сейчас правоохранители начали проверку, также произошедшим заинтересовалась прокуратура региона.