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«Школьница рассказала матери, но та не поверила». Под Браславом педофил затащил девятилетнюю девочку в хозпостройку и совершил действия сексуального характера

Под Браславом педофил совратил девятилетнюю девочку, затащив ее в хозпостройку.

Источник: Комсомольская правда

Под Браславом педофил совратил девятилетнюю девочку, затащив ее в хозпостройку. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

«На Витебщине задержан педофил», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Браславский РОВД из одной из школ поступила информация, что девятилетняя ученица подверглась сексуальному насилию. Сотрудниками в сфере нравов по подозрению в указанном преступлении был задержан 23-летний житель Браславского района.

Удалось установить, что фигурант проживал рядом с жертвой, находился в добрососедских отношениях. В МВД отметили, что в один из дней, когда девочка пришла к нему во двор, мужчина затащил ее в хозпостройку и совершил действия сексуального характера.

«О произошедшем школьница рассказала матери, но та не поверила. Тогда потерпевшая обратилась за помощью к работникам учреждения образования», — уточнили в ведомстве.

Сообщается, что в отношении задержанного было заведено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетней. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее пенсионер из Борисова показывал половой орган 11-летней девочке в поезде.

Тем временем минчанин приехал в гости к сыну, запер его в квартире и вызвал милицию.

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