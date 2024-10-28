Мигрантам, причастным к убийству подростка, назначили наказание

Судебные прения прошли в прошлом месяце. Вынесение приговора переносилось несколько раз, как ранее писал «МК-Челябинск». В итоге оно состоялось сегодня, 28 октября. Все восемь подсудимых были признаны виновными. На восемнадцать лет в колонию строгого режима отправится главный виновник трагедии, нанёсший подростку удар ножом. Там же четырнадцать лет проведут ещё двое его подельников. В колонию общего режима отправятся все остальные подсудимые. Их сроки варьируются от четырёх с половиной до девяти с половиной лет.