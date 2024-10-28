Мигрантам, причастным к убийству подростка, назначили наказание

Напомним, что трагедия произошла в апреле 2023 года. Тогда в ходе драки и поножовщины недалеко от ТРК «Космос» был убил 17-летний подросток. Благодаря взаимодействию следователей с сотрудниками УФСБ России по Челябинской области и ГУ МВД России по Челябинской области преступление было раскрыто в кратчайшие сроки, лица, его совершившие, установлены. Было задержало несколько человек, являвшихся мигрантами из Таджикистана. Против них возбудили уголовные дела.
Судебные прения прошли в прошлом месяце. Вынесение приговора переносилось несколько раз, как ранее писал «МК-Челябинск». В итоге оно состоялось сегодня, 28 октября. Все восемь подсудимых были признаны виновными. На восемнадцать лет в колонию строгого режима отправится главный виновник трагедии, нанёсший подростку удар ножом. Там же четырнадцать лет проведут ещё двое его подельников. В колонию общего режима отправятся все остальные подсудимые. Их сроки варьируются от четырёх с половиной до девяти с половиной лет.
Кроме сроков подсудимые получили ещё одно наказание. Они должны будут выплатить родителям погибшего около 2,5 млн рублей.