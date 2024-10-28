Пожар случился в Восточной промзоне Дзержинска 28 октября

Пожар ликвидировали 11 специалистов МЧС. Погибших, пострадавших нет.
Предварительная причина возгорания — недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.
Пожар случился в здании по переработке полимерного мусора в Восточной промзоне Дзержинска утром 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.
Пожар ликвидировали 11 специалистов МЧС. Погибших, пострадавших нет.
Предварительная причина возгорания — недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.