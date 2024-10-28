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Пожар случился в Восточной промзоне Дзержинска 28 октября

Пожар случился в здании по переработке полимерного мусора в Восточной промзоне Дзержинска утром 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Источник: РИА "Новости"

Пожар ликвидировали 11 специалистов МЧС. Погибших, пострадавших нет.

Предварительная причина возгорания — недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

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