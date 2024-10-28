«Произвел три выстрела, один из которых пришелся в грудную клетку ребенка». СК рассказал подробности дела жителя Сморгони, который стрелял из пневматики по подросткам

СК раскрыл детали дела жителя Сморгони, стрелявшего из пневматики по подросткам. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
В сообщении сказано, что 16 сентября 2024 года в милицию поступила информация от местного жителя, который сообщил, что неизвестный из пневматики выстрелил в его несовершеннолетнего сына. Из материалов уголовного дела следует, что компания детей, среди которых был 15-летний пострадавший, находилась во дворе жилого дома и взрывала петарды.
В какой-то момент кто-то из соседнего дома выстрелил в компанию подростков из пневматического оружия. Они сразу же разбежались. Дома пострадавший несовершеннолетний рассказал про случившееся родителям. Личность хулигана была установлена сотрудниками милиции.
«Выяснилось, что шумное занятие побеспокоило 35-летнего местного жителя, который в тот вечер лег пораньше спать, так как утром планировал уезжать в другой город на заработки», — уточнили в СК.
Подозреваемый сообщил следователю, что после того, как он проснулся, то достал из сейфа принадлежащий ему пневматический пистолет. Он добавил, что из окна своей квартиры мужчина произвел три выстрела, один из которых оказался точечным и пришелся в грудную клетку 15-летнего.
Житель Сморгони сказал, что случайно попал в подростка, добавив, что изначально он стрелял в тропинку и хотел лишь напугать компанию.
«При этом мужчина был трезв. К счастью, произведя три выстрела, он прекратил стрельбу и больше никого не травмировал», — заметили в ведомстве.
В Следственном комитете отметили, что 35-летний мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Он нигде не работает. Сморгонский отдел СК завел уголовное дело в отношении фигуранта по части 3 статьи 339 Уголовного кодекса — особо злостное хулиганство. К нему была применена мера в виде домашнего ареста.
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