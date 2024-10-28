«Произвел три выстрела, один из которых пришелся в грудную клетку ребенка». СК рассказал подробности дела жителя Сморгони, который стрелял из пневматики по подросткам

Подозреваемый сообщил следователю, что после того, как он проснулся, то достал из сейфа принадлежащий ему пневматический пистолет. Он добавил, что из окна своей квартиры мужчина произвел три выстрела, один из которых оказался точечным и пришелся в грудную клетку 15-летнего.