«Проверили почти 250 иностранцев»: в Красноярском крае провели крупный рейд против нелегальных мигрантов

В Красноярском крае провели масштабный рейд против нелегальных мигрантов. Об этом рассказали в краевом МВД. Сотрудники в одно время нагрянули в распределительный центр крупной сети супермаркетов, производственно-логистический комплекс и на лесоперерабатывающую базу и выявили серьёзные нарушения.
Все объекты находятся в Емельяновском районе. В облаве участвовали полицейские, следователи, сотрудники Управления по вопросам миграции, ФСБ, Росгвардии и военные.
Всего в отдел для установления личности и проверки по информационным учетам доставили 244 иностранцев. У 229 взяли образцы буккального эпителия для проверки по федеральной базе.
Как рассказали в СК по Красноярскому краю и Хакасии, по результатам рейда выяснилось, что граждане Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и Кыргызстана находились в Красноярске с нарушениями миграционного законодательства. Выявлено 38 административных нарушений. 12 человек выдворят из России, а двум мигрантам, получившим гражданство, но не вставшим на воинский учёт, уже вручены повестки.
Полицейские края отмечают, что такие мероприятия будут продолжаться.