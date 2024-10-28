«Проверили почти 250 иностранцев»: в Красноярском крае провели крупный рейд против нелегальных мигрантов

Как рассказали в СК по Красноярскому краю и Хакасии, по результатам рейда выяснилось, что граждане Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и Кыргызстана находились в Красноярске с нарушениями миграционного законодательства. Выявлено 38 административных нарушений. 12 человек выдворят из России, а двум мигрантам, получившим гражданство, но не вставшим на воинский учёт, уже вручены повестки.