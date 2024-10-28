Следственный комитет разберется с избиением посетителя в торговом центре Перми

В соцсетях Перми появилось видео из популярного среди молодежи города торгового центр. Предположительно, на фудкорте «iMall Эспланада» произошла драка между его посетителями. Двое мужчин избивали молодого человека.
По факту появившейся в соцсетях информации о драке в торговом центре СК РФ начал процессуальную проверку. Очевидцы сообщили, что молодого человека начали избивать после его просьбы к мужчинам не нарушать общественный порядок.
Председатель СУ РФ Александр Бастрыкин поручил следственным органам Пермского края представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах инцидента в торговом центре Перми.