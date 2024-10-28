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Подросток попал под колёса иномарки на пешеходном переходе в Тайшете

Подросток попал под колёса иномарки на пешеходном переходе в Тайшете. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.

Источник: ТК Город


Сегодня около 8 часов утра на улице Пушкина 38-летний водитель «Тойота Королла», при проезде нерегулируемого пешеходного перехода сбил 16-летнего юношу. В результате ДТП пешеход получил ранения различной степени тяжести. По данному факту проводится проверка.