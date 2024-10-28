Сегодня около 8 часов утра на улице Пушкина 38-летний водитель «Тойота Королла», при проезде нерегулируемого пешеходного перехода сбил 16-летнего юношу. В результате ДТП пешеход получил ранения различной степени тяжести. По данному факту проводится проверка.
Подросток попал под колёса иномарки на пешеходном переходе в Тайшете
Подросток попал под колёса иномарки на пешеходном переходе в Тайшете. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.