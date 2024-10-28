Иркутянка ушла из супермаркета с мобильником сотрудника

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Она ещё и попыталась расплатиться на кассе с помощью мобильного банковского приложения.
Инцидент произошёл в дискаунтере в микрорайоне Первомайский утром 27 октября. Сотрудник магазина сообщил полиции, что пытался позвонить на свой номер, отвечала девушка и говорила, что она занята и ей некогда.
По записям с камер видеонаблюдения магазина полицейские определили вероятную подозреваемую. Девушку просят добровольно явиться в полицию для дачи пояснений по делу. Всех, кто узнал изображённую на фото, просят позвонить по телефонам: