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Иркутянка ушла из супермаркета с мобильником сотрудника

Девушку, которая забрала забытый на полке супермаркета телефон сотрудника, ищут в Иркутске.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Она ещё и попыталась расплатиться на кассе с помощью мобильного банковского приложения.

Инцидент произошёл в дискаунтере в микрорайоне Первомайский утром 27 октября. Сотрудник магазина сообщил полиции, что пытался позвонить на свой номер, отвечала девушка и говорила, что она занята и ей некогда.

По записям с камер видеонаблюдения магазина полицейские определили вероятную подозреваемую. Девушку просят добровольно явиться в полицию для дачи пояснений по делу. Всех, кто узнал изображённую на фото, просят позвонить по телефонам: 8 (3952) 30−87−08, 8 (950)14 54 651 или 02 (102 с любого сотового оператора связи).