Иркутянка ушла из супермаркета с мобильником сотрудника

По записям с камер видеонаблюдения магазина полицейские определили вероятную подозреваемую. Девушку просят добровольно явиться в полицию для дачи пояснений по делу. Всех, кто узнал изображённую на фото, просят позвонить по телефонам: 8 (3952) 30−87−08 , 8 (950)14 54 651 или 02 (102 с любого сотового оператора связи).