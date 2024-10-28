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Пожар произошел в общежитии Астаны

В Сарыаркинском районе Астаны на улице Шакена Айманова произошел пожар в санузле одного из общежитий, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Источник: EL.kz

Столичные спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание мебели на небольшой площади, предотвращая дальнейшее распространение огня. Пострадавших в инциденте нет. Причины пожара устанавливаются.

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