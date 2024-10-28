Пожар произошел в общежитии Астаны

Столичные спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание мебели на небольшой площади, предотвращая дальнейшее распространение огня. Пострадавших в инциденте нет. Причины пожара устанавливаются.
В Сарыаркинском районе Астаны на улице Шакена Айманова произошел пожар в санузле одного из общежитий, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Столичные спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание мебели на небольшой площади, предотвращая дальнейшее распространение огня. Пострадавших в инциденте нет. Причины пожара устанавливаются.