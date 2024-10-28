Поезд сбил насмерть 75-летнюю женщину на перегоне «Горы-Мга» в Ленобласти

Напомним, сегодня, 28 октября, в пресс-службе Транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу сообщили, что на минувших выходных на железной дороге во Всеволожском районе грузовой поезд сбил мотоциклиста. Это произошло на перегоне на перегоне «Орехово-Васкелово». Представители ведомства разбираются в обстоятельствах случившегося.