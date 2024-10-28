Олбани
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поезд сбил насмерть 75-летнюю женщину на перегоне «Горы-Мга» в Ленобласти

Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Источник: Комсомольская правда

Днем 27 октября на перегоне «Горы-Мга» Киришского района Ленинградской области на железной дороге зарегистрировали трагический эпизод — грузовой поезд сбил насмерть 75-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе Транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу.

— Стражи правопорядка выяснили, что местная жительница переходила пути в неположенном месте. Машинист состава подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможения, но столкновения избежать не удалось, — рассказали в ведомстве.

После ЧП правоохранители начали проверку. Инцидент на график движения поездов не повлиял.

Напомним, сегодня, 28 октября, в пресс-службе Транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу сообщили, что на минувших выходных на железной дороге во Всеволожском районе грузовой поезд сбил мотоциклиста. Это произошло на перегоне на перегоне «Орехово-Васкелово». Представители ведомства разбираются в обстоятельствах случившегося.