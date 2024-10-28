22-летнего уфимца, который изнасиловал, убил и спрятал в багажнике младшую сестру, признали вменяемым

Сегодня, 28 октябре, в Верховном Суде Башкирии прошло первое заседание по делу против 22-летнего Сергея П. из Уфы, который в прошлом году изнасиловал и задушил единоутробную 14-летнюю сестру. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов республики.
Напомним, чудовищное по своей жестокости преступление было совершено 9 октября прошлого года в квартире дома, где Сергей проживал вместе с сестренкой Юлианой [имя изменено] и мамой. Вечером, пока мать находилась на работе, молодой человек в состоянии наркотического опьянения напал на девочку: изнасиловал ее, задушил подручными предметами и спрятал тело в диване. Дождавшись, когда мама вернется домой и ляжет спать, Сергей перетащил тело в багажник ее машины и попытался уехать, чтобы избавиться от него, но не нашел подходящего места. В итоге он просто вернулся в свой двор, припарковал автомобиль матери и сбежал.
Молодой человек стал фигурантом сразу пяти статей: об убийстве с особой жестокостью, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, краже и незаконном хранении наркотиков.
На сегодняшнем заседании сторона государственного обвинения огласила обвинительное заключение и допросила потерпевшую — тетю убитой и подсудимого. Следующее заседание должно состоять на следующей неделе — 5 ноября.
Как сообщает проект «Честный репортаж», что подсудимого признали вменяемым, а свою вину на следствии он признал. Также известно, что на минувшее заседание поддержать молодого человека в зал суда не пришла даже его родная мать.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.