22-летнего уфимца, который изнасиловал, убил и спрятал в багажнике младшую сестру, признали вменяемым

Напомним, чудовищное по своей жестокости преступление было совершено 9 октября прошлого года в квартире дома, где Сергей проживал вместе с сестренкой Юлианой [имя изменено] и мамой. Вечером, пока мать находилась на работе, молодой человек в состоянии наркотического опьянения напал на девочку: изнасиловал ее, задушил подручными предметами и спрятал тело в диване. Дождавшись, когда мама вернется домой и ляжет спать, Сергей перетащил тело в багажник ее машины и попытался уехать, чтобы избавиться от него, но не нашел подходящего места. В итоге он просто вернулся в свой двор, припарковал автомобиль матери и сбежал.