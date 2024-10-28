Несколько лет жаловалась на побои: Стали известны подробности жестокой расправы мужа-тирана над сотрудницей полиции в Нижнем Новгороде

Сотрудница полиции Ольга М. была жестоко убита своим мужем-тираном в Нижнем Новгороде. Чудовищное преступление было совершено в минувшую пятницу на проспекте Молодежном. В тот день муж и жена крепко поссорились. Злоумышленник пришел в бешенство, схватился за нож и несколько раз воткнул его в грудь своей супруги. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Нижегородец попытался скрыть следы своего преступления. Он вывез тело женщины и закопал его в песке на берегу Оки. К тому моменту Ольги уже хватились, так как она не отвечала на звонки и сообщения. Ввиду исчезновения женщины было начато уголовное дело по статье «Убийство». Первыми, как это обычно бывает, опросили родных и близких нижегородки. Ее супруг попал под подозрение, и правда о случившемся быстро вышла наружу.