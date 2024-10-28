Несколько лет жаловалась на побои: Стали известны подробности жестокой расправы мужа-тирана над сотрудницей полиции в Нижнем Новгороде

Сотрудница полиции Ольга М. была жестоко убита своим мужем-тираном в Нижнем Новгороде. Чудовищное преступление было совершено в минувшую пятницу на проспекте Молодежном. В тот день муж и жена крепко поссорились. Злоумышленник пришел в бешенство, схватился за нож и несколько раз воткнул его в грудь своей супруги. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Нижегородец попытался скрыть следы своего преступления. Он вывез тело женщины и закопал его в песке на берегу Оки. К тому моменту Ольги уже хватились, так как она не отвечала на звонки и сообщения. Ввиду исчезновения женщины было начато уголовное дело по статье «Убийство». Первыми, как это обычно бывает, опросили родных и близких нижегородки. Ее супруг попал под подозрение, и правда о случившемся быстро вышла наружу.
— Подозреваемый задержан. Он указал следователям место, где спрятал тело женщины и рассказал, что ссора с погибшей произошла на почве раздела имущества, — прокомментировали в пресс-службе регионального СУ СКР.
Как выяснилось, конфликт между супругами длился не один год. Юрист Юлия Васильева подтвердила «КП — Нижний Новгород», что муж и раньше бил Ольгу. Женщина неоднократно сообщала о побоях, просила о помощи и все вокруг, включая коллег, знали об этой ситуации. В пресс-службе регионального ГУ МВД подтвердили, что заявления от супругов друг на друга поступали аж с прошлого года:
— В 2023 году в полицию поступали заявления от супругов и их сына. Муж и жена обвиняли друг друга в хищениях, а сын сообщил об избиении отцом. По указанным заявлениям проведены проверки и вынесены решения.
Главу семейства тогда привлекли к административной ответственности, и на этом дело было исчерпано. Очередные жалобы на действия мужчины поступили уже в 2024 году:
— В полицию поступило два обращения: от женщины и её матери. В них они сообщили о телефонном звонке мужчины тёще с требованиями повлиять на раздел совместного имущества, а также о применении им насилия в отношении своей жены.
Ольге тогда дали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Срок проведения проверки истек, в связи с чем было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
— Данное решение отменено надзорным ведомством с продолжением установления обстоятельств по делу. В настоящее время проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. Определяется полнота мер, предпринятых правоохранителями при отработке ранее поступивших обращений, — добавили в пресс-службе регионального Главка.
Отметим, что буквально за несколько дней до случившегося, будто предвидя трагический исход, Ольга пожаловалась на действия мужа в соцсетях. Она опубликовала пост о том, что муж якобы отказался отдать один из своих велосипедов в пользование сыну, которого даже не считает родным:
— «Неотцу», который засомневался в происхождении сына от меня, который пожалел отдать на время велосипед, гниющий без дела, который придумал целый квест, который надо выполнить «правильно», чтобы этот велосипед забрать… У которого началась амнезия, когда я попросила отдать свой личный велосипед, «великому решале», который умеет решать вопросы только кулаками и угрозами — пламенный привет! Катайся на всех трёх сразу!
Увы, помочь женщине не успели, она была убита. Ближайшие два месяца ее супруг проведет в СИЗО.