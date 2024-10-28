Избежавший смертной казни убийца из Уфы через месяц в третий раз выйдет на свободу

В декабре этого года на свободу должен выйти 69-летний уроженец Уфы Анвар Масалимов, прозванный маньяком-расчленителем. В 2019 году его осудили на 6 лет колонии строгого режима за то, что он вонзил собутыльнику нож в печень. Широкую известность Масалимов получил в 2016 году как первый человек в истории России, избежавший расстрела и оказавшийся в итоге на свободе. Масалимов — один из немногих, кто вышел из колонии «Полярная сова», где сидят пожизненно осужденные.
Как получилось, что приговоренный к смертной казни человек в итоге оказался на свободе? И почему после долгожданного освобождения снова попал в места не столь отдаленные? Вспоминаем историю, пожалуй, самого известного зэка в новейшей истории нашей страны.
КАК ИЗБЕЖАЛ КАЗНИ.
До 1980 года жизнь Анвара Масалимова ничем не отличалась от других советских граждан. Окончил школу, отслужил в армии, женился, устроился работать на завод, родился сын Руслан. Поворотный момент в судьбе тогда еще 23-летнего парня, произошел во время обычной командировки в городе Чайковский, что в Пермском крае.
В один из вечеров Масалимов вместе с коллегами употребляли спиртное, а наутро он проснулся рядом с мертвым телом товарища. Что именно произошло, Анвар не помнил, но в убийстве тогда обвинили именно его. Советский суд приговорил его к 15 годам лишения свободы. В колонии строгого режима он в общей сложности провел 11 лет, после чего сначала был переведен в колонию-поселение, а затем освободился условно-досрочно.
Оказавшись на свободе в первый раз, Анвар Масалимов поселился на квартире у пенсионера в поселке Комсомольск в Томской области. Было это в 1991 году. Там-то он и совершил второе убийство, за которое был приговорен к расстрелу.
В материалах суда говорится, что во время совместного распития спиртного между хозяином дома и Анваром Масалимовым произошел конфликт, в ходе которого последний убил пожилого человека, расчленил его тело и сжег останки в печи.
При этом в своих показаниях уроженец Уфы говорил, что, мол, дед сорвал со стены и сжег фотографии жены и сына, которые Анвар бережно хранил все 11 лет, что провел в колонии за убийство. Да и вообще, вину не признавал и заявлял, что из-за опьянения ничего не помнит.
Так выглядел Анвар Масалимов в молодости. Фото: собственный источник «КП-Уфа».
Суд жалостью к нему не проникся и назначил высшую меру наказания — расстрел. Приговор вынесли в 1992 году, и пока он дожидался его исполнения в камере смертников, был введен мораторий. Так Масалимову удалось избежать казни.
КАК ОКАЗАЛСЯ НА СВОБОДЕ.
Как вспоминала в разговоре с «КП-Уфа» родная племянница Анвара Масалимова, в какой-то момент, он в переписке поссорился с родными. Долгое время от «смертника» не было никаких вестей, но в декабре 2016 года он внезапно объявился на пороге дома, где жила семья старшей сестры.
— Был вечер, когда Анвар постучал к нам в окно. Я спросила: кто, а он отвечает: это я, Анвар. Я не сбежал. Меня выпустили, — рассказывала племянница.
Родным Масалимов рассказал, что освободился еще в начале года и показал все справки, доказывающие его законное возвращение. В колониях, следственных изоляторах и даже в камере для приговоренных к расстрелу он провел в общей сложности 37 лет.
Почти 5 лет, с октября 1992 по апрель 1997 года, он дожидался приведения в исполнение смертного приговора. А после введения моратория наказание Масалимову заменили на пожизненное заключение. Как оказалось, Анвар много раз подавал прошения о пересмотре того самого приговора.
Уже будучи заключенным в «Полярной сове», он связался с некими «духовными наставниками», которые нашли ему адвоката. Тот добился пересмотра приговора от 1992 года: из итогового решения «убрали» отягчающие обстоятельства. Как чуть позже пояснили в пресс-службе ГУФСИН России, освобождение Анвара Масалимова стало возможным только благодаря гуманизации уголовного законодательства в нашей стране.
После выхода из «Полярной совы» Масалимов пробыл на свободе чуть больше трех лет.
Проще говоря, после пересмотра приговора Томского областного суда Масалимову отменили смертную казнь и освободили от пожизненного заключения. Выйдя на свободу в начале 2016 года, он поскитался немного по стране, а потом вернулся в родную Уфу.
Родные сестры, несмотря на его биографию, встретили Анвара тепло. Поселили в частном доме, где жил племянник, помогали чем могли, кормили. Но весной следующего года между родственниками произошел конфликт, и Масалимов съехал.
ПОЧЕМУ СНОВА СЕЛ?
После освобождения Анвар Масалимов изо всех сил пытался начать нормальную жизнь. Но сильно подорванное в колонии здоровье не позволило найти нормальную работу, а родственники содержать его не хотели. А еще он стремился встретиться со своим сыном Русланом, но тот наотрез отказался общаться с отцом и полностью оборвал все связи даже с его сестрами.
В итоге бывший смертник поселился на съемной квартире на улице Ленина в Уфе. Хозяйка сдала ему комнату, а он взамен готовил еду и убирался. Оформлять социальную пенсию он отказался, а на нормальную работу устроиться не мог. Вот и поселился в комнатушке у женщины, которая вместе с мужем часто выпивали и периодически принимали у себя в гостях шумные маргинальные компании.
— Он подрабатывал на складе цветного металла. Собирал металл по городу и сдавал. Продукты покупал, готовил, помогал убираться, — рассказывала «КП-Уфа» хозяйка квартиры Светлана. — Очень скучал по сыну, ведь тот даже слышать об отце ничего не хочет. Бывает, лежит у себя в комнате и плачет, слезами заливается. Но наладить отношения и поговорить по душам так и не отважился. Вот и замкнулся, угрюмый ходил неделями…
69-летний Анвар Масалимов должен в третий раз выйти на свободу в декабре 2024 года. Фото: собственный источник «КП-Уфа».
В один из ноябрьских дней 2018 года 63-летний Анвар Масалимов во время пьянки в той самой квартире набросился с ножом на мужа Светланы. Как говорила сама женщина, чтобы защитить ее.
— Он меня избил сильно, а Анвар на помощь бросился. Вот только зачем он нож схватил, неужели нельзя словами было объяснить, — рассказывала в беседе с «КП-Уфа» женщина.
В итоге драка за честь женщины закончилась тем, что Масалимов ударил оппонента ножом в печень. Соперник попал в больницу, а его самого в тот же вечер увезли в изолятор. Почти целый год длилось следствие и судебный процесс — в сентябре 2019 года его приговорили к 5 годам лишения свободы по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».
На свободе маньяк-расчленитель пробыл чуть больше трех лет. Пока что он в третий раз за свою долгую жизнь находится в колонии строгого режима. В декабре этого года 69-летний Анвар Масалимов вновь выйдет на свободу, но как в этот раз сложится его судьба — остается только предполагать.