Избежавший смертной казни убийца из Уфы через месяц в третий раз выйдет на свободу

В один из вечеров Масалимов вместе с коллегами употребляли спиртное, а наутро он проснулся рядом с мертвым телом товарища. Что именно произошло, Анвар не помнил, но в убийстве тогда обвинили именно его. Советский суд приговорил его к 15 годам лишения свободы. В колонии строгого режима он в общей сложности провел 11 лет, после чего сначала был переведен в колонию-поселение, а затем освободился условно-досрочно.