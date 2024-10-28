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Соучастник похищения Авраама Руссо остался безнаказанным

Причина — истёк срок давности по делу.

Источник: AP 2024

Прошло более 20 лет.

Адвокат артиста Андрей Алешкин намерен получить с Владимира Шестопалова хотя бы моральную компенсацию. Исковые требования оценивают в 5 млн. Соучастника преступления задержали в аэропорту Шереметьево 4 сентября. Авраам Руссо опознал мужчину на очной ставке. Шестопалов не признал вину и не раскаялся.

Владимир участвовал в похищении артиста в 2004 году по заказу олигарха Тельмана Исмаилова. Который 20 лет назад обманом выманил Руссо в московский ресторан «Прага». Его люди избили певца и сутки удерживали в загородном доме в Апрелевке. Певцу пришлось согласиться на выдвинутые ему требования, среди которых — не переходить к другому продюсеру.

музыка
расследование