Соучастник похищения Авраама Руссо остался безнаказанным

Владимир участвовал в похищении артиста в 2004 году по заказу олигарха Тельмана Исмаилова. Который 20 лет назад обманом выманил Руссо в московский ресторан «Прага». Его люди избили певца и сутки удерживали в загородном доме в Апрелевке. Певцу пришлось согласиться на выдвинутые ему требования, среди которых — не переходить к другому продюсеру.