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Строителя в Башкирии затянуло в самодельный бетоносмеситель, и он погиб

Житель Башкирии попал в самодельный бетоносмеситель и погиб.

Источник: Комсомольская правда

В Абзелиловском районе Башкирии мужчина погиб во время стройки. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.

Трагедия случилась вчера, 27 октября, в селе Баимово. Согласно предварительным данным, на частной территории проходила заливка фундамента, и в какой-то момент мужчину затянуло в самодельный бетоносмеситель, из-за чего он скончался прямо на месте.

По факту произошедшего был организован комплекс проверочных мероприятий, благодаря которым СК намерен установить все обстоятельств смерти мужчины.

— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — заявили в Следкоме.

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