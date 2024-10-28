Профессора Лебединского потребовали признать иноагентом

Несмотря на жалобы на безденежье певца в соцсетях, в России у него осталось имущество: две квартиры в подмосковном Одинцово — одна площадью 107,5 кв. метров, вторая — 31,8 кв. метров. Их общая стоимость — почти 38 миллионов рублей. А также Mercedes-Benz S500 2000 года выпуска. А также долги перед ФНС — 98 тысяч рублей (2 из них — штраф за неуплату налогов).