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Профессора Лебединского потребовали признать иноагентом

Провести проверку на экстремизм и признать иноагентом требуют исполнителя хита 90-х «Я убью тебя, лодочник» Профессора Лебединского за его высказывания в адрес России в соцсетях. По информации SHOT, общественники движения «Зов народа» обратились к Генпрокурору Краснову, главе СК Бастрыкину, а также в Минюст РФ.

Источник: РИА "Новости"

Поводом стали жёсткие высказывания музыканта Алексея Лебединского, который уехал из России и последние несколько лет живёт в США. В соцсетях, по словам общественников, певец занимается публичным экстремизмом, пропагандирует ненависть и кровопролитие. К примеру, музыкант в одном из интервью украинским СМИ заявил, что Россия должна «попросить прощения у Украины и поклониться ей в ноги».

56-летний уроженец Петербурга Алексей Лебединский уехал из России в начале 2010-х. Последние месяцы «Профессор» жалуется на тяжёлую болезнь, безденежье и долги. По словам певца, у него тяжёлая депрессия, панические атаки. На днях он опубликовал пост, в котором завещал все авторские права, имущество, видеоархивы своему другу.

Несмотря на жалобы на безденежье певца в соцсетях, в России у него осталось имущество: две квартиры в подмосковном Одинцово — одна площадью 107,5 кв. метров, вторая — 31,8 кв. метров. Их общая стоимость — почти 38 миллионов рублей. А также Mercedes-Benz S500 2000 года выпуска. А также долги перед ФНС — 98 тысяч рублей (2 из них — штраф за неуплату налогов).

СК