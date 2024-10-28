Профессора Лебединского потребовали признать иноагентом

Поводом стали жёсткие высказывания музыканта Алексея Лебединского, который уехал из России и последние несколько лет живёт в США. В соцсетях, по словам общественников, певец занимается публичным экстремизмом, пропагандирует ненависть и кровопролитие. К примеру, музыкант в одном из интервью украинским СМИ заявил, что Россия должна «попросить прощения у Украины и поклониться ей в ноги».
56-летний уроженец Петербурга Алексей Лебединский уехал из России в начале 2010-х. Последние месяцы «Профессор» жалуется на тяжёлую болезнь, безденежье и долги. По словам певца, у него тяжёлая депрессия, панические атаки. На днях он опубликовал пост, в котором завещал все авторские права, имущество, видеоархивы своему другу.
Несмотря на жалобы на безденежье певца в соцсетях, в России у него осталось имущество: две квартиры в подмосковном Одинцово — одна площадью 107,5 кв. метров, вторая — 31,8 кв. метров. Их общая стоимость — почти 38 миллионов рублей. А также Mercedes-Benz S500 2000 года выпуска. А также долги перед ФНС — 98 тысяч рублей (2 из них — штраф за неуплату налогов).