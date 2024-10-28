Еще новичок: нетрезвая женщина устроила ДТП с перевернувшимся автомобилем

«По предварительным данным, около 18:00 в районе дома № 19 проспекта Первостроителей 58-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем “ТойотаПассо”, двигаясь по улице Аллея Труда со стороны Октябрьского в сторону Интернационального, не справилась с управлением, допустила наезд на бордюрный камень с последующим опрокидыванием авто», — рассказали в ГАИ Комсомольска-на-Амуре.