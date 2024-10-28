Еще новичок: нетрезвая женщина устроила ДТП с перевернувшимся автомобилем

В Городе юности вечером 28 октября произошла авария. Во время нее перевернулся автомобиль. Как оказалось, ДТП устроила пьяная женщина-водитель. Стаж вождения у нее небольшой. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В Госавтоинспекции Города юности сообщили, что права она получила год назад, в июне 2023-го.
«По предварительным данным, около 18:00 в районе дома № 19 проспекта Первостроителей 58-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем “ТойотаПассо”, двигаясь по улице Аллея Труда со стороны Октябрьского в сторону Интернационального, не справилась с управлением, допустила наезд на бордюрный камень с последующим опрокидыванием авто», — рассказали в ГАИ Комсомольска-на-Амуре.
В момент аварии она была в автомобиле одна. Медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения дало положительный результат.
В ДТП никто не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения.