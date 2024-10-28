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Текслер заявил о нормализации ситуации в Коркине

ЧЕЛЯБИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Ситуация в Коркинском муниципальном округе Челябинской области, где прошли общественные волнения в связи с убийством женщины-таксиста, нормализовалась. За прошедшую ночь не зарегистрировано ни одного нового сообщения о противоправных действиях, об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.

Источник: РИА "Новости"

«По-прежнему на контроле ситуация в Коркине. По информации ГУ МВД, за прошедшую ночь не зарегистрированы сообщения и заявления по факту противоправных действий. Можно сделать вывод о нормализации ситуации. Но ослаблять бдительность, уж тем более расслабляться, нельзя», — приводит пресс-служба областного правительства слова Текслера.

Отмечено, что достигнута договоренность о постоянном оперативном контроле обстановки в муниципалитете со стороны всех силовых структур и правительственных органов региона.