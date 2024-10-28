Текслер заявил о нормализации ситуации в Коркине

«По-прежнему на контроле ситуация в Коркине. По информации ГУ МВД, за прошедшую ночь не зарегистрированы сообщения и заявления по факту противоправных действий. Можно сделать вывод о нормализации ситуации. Но ослаблять бдительность, уж тем более расслабляться, нельзя», — приводит пресс-служба областного правительства слова Текслера.