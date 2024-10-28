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В Астане бойцы Нацгвардии спасли истекающего кровью мужчину

В Астане военнослужащие воинской части 5573 Национальной гвардии МВД РК спасли мужчину, который внезапно потерял сознание и ударился головой о бордюр, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Polisia.kz

Во время службы по охране общественного порядка, в Байконурском районе, около 19:30 часов, начальник войскового наряда рядовой Мейрам Бекболатов и патрульные Манасбек Даулетбаев и Мейірбек Акилбек заметили мужчину, который лежал без сознания и истекал кровью.

— Мы несли службу, когда заметили мужчину, потерявшего сознание. Не теряя ни секунды, мы вызвали скорую помощь и приступили к оказанию первой медицинской помощи. До прибытия врачей нам удалось остановить обильное кровотечение.

рассказал рядовой Мейрам Бекболатов.

Прибывшие медики продолжили оказание помощи и доставили пострадавшего в больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.