В Астане бойцы Нацгвардии спасли истекающего кровью мужчину

Во время службы по охране общественного порядка, в Байконурском районе, около 19:30 часов, начальник войскового наряда рядовой Мейрам Бекболатов и патрульные Манасбек Даулетбаев и Мейірбек Акилбек заметили мужчину, который лежал без сознания и истекал кровью.