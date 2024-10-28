Алексей Текслер рассказал о стабилизации ситуации в Коркино после волнений

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 28 октября, провел заседание штаба по стабилизации ситуации в Коркино. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава региона заявил, что держит на личном контроле данную ситуацию.
«По-прежнему на контроле ситуация в Коркино. По информации ГУ МВД, за прошедшую ночь не зарегистрированы сообщения и заявления по факту противоправных действий. Можно сделать вывод о нормализации ситуации. Но ослаблять бдительность, уж тем более расслабляться нельзя. Мы договорились о постоянном оперативном контроле обстановки в муниципалитете со стороны всех силовых структур, соответствующих правительственных органов региона. Прошу продолжить эту работу», — уточнил Текслер.
Кроме того, губернатор рассказал об оперативной работе в территориях региона и создании группы по наведению порядка.
«Оперативная работа правоохранительных органов идет не только в Коркино, но и в других муниципалитетах с компактным проживанием цыганского населения. По моему поручению начала работать комиссия по наведению комплексного порядка в Коркино под руководством моего заместителя Алексея Леонидовича Фартыгина. Уже в ближайшее время жду конкретных результатов этой работы», — рассказал глава Южного Урала.
Алексей Текслер также добавил, что оперативная работа правоохранительных органов идет не только в Коркино, но и в других муниципалитетах с компактным проживанием цыганского населения.
Напомним, более 50 человек задержаны после массовых беспорядков в Коркино в ночь на 25 октября, два человека получили огнестрельные ранения. Всего на улицы города вышло около 150 человек. Причиной волнений стало убийство 40-летней Елены Сарафановой, которая работала таксисткой. Ранее глава региона заявил, что власти (в первую очередь местные, но также профильные структуры областного правительства и правоохранительные органы) «откровенно проморгали конфликт с национальным оттенком».