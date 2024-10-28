Алексей Текслер рассказал о стабилизации ситуации в Коркино после волнений

«По-прежнему на контроле ситуация в Коркино. По информации ГУ МВД, за прошедшую ночь не зарегистрированы сообщения и заявления по факту противоправных действий. Можно сделать вывод о нормализации ситуации. Но ослаблять бдительность, уж тем более расслабляться нельзя. Мы договорились о постоянном оперативном контроле обстановки в муниципалитете со стороны всех силовых структур, соответствующих правительственных органов региона. Прошу продолжить эту работу», — уточнил Текслер.