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Вандалы испортили статуи Мальвины и Пьеро около Театра кукол в Уфе

В Уфе Мальвина и Пьеро около Театра кукол пострадали от рук вандалов.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе от рук вандалов пострадали статуи кукол Мальвины и Пьеро. Хулиганы с корнем вырвали у арт-объектов подсветку и испортили их внешний вид. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Сейчас сказочные персонажи демонтированы и отправлены на восстановление. В цеху им вернут прежний вид и починят подсветку.

— В ближайшее время планируется все восстановить, — прокомментировали в пресс-службе администрации города Уфы.

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