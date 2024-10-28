Вандалы испортили статуи Мальвины и Пьеро около Театра кукол в Уфе

В Уфе от рук вандалов пострадали статуи кукол Мальвины и Пьеро. Хулиганы с корнем вырвали у арт-объектов подсветку и испортили их внешний вид. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Сейчас сказочные персонажи демонтированы и отправлены на восстановление. В цеху им вернут прежний вид и починят подсветку.
— В ближайшее время планируется все восстановить, — прокомментировали в пресс-службе администрации города Уфы.
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