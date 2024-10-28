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Прохожий напал с ножом на водителя автобуса в Алматы

В Алматы задержали прохожего, угрожавшего ножом водителю автобуса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Baigenews

Факт выявили в ходе мониторинга соцсетей. На видео очевидцев запечатлено, как мужчина сначала пинает двери автобуса, а затем, размахивая предметом, похожим на нож, кидается на водителя.

Инцидент произошёл рано утром на конечной остановке общественного транспорта, на пересечении проспектов Назарбаева и Райымбека. Для раскрытия преступления проанализированы системы видеонаблюдения города, личность фигуранта установлена. Он задержан и водворён в изолятор временного содержания.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

«В ходе разбирательства выяснилось, что конфликт между подозреваемым и водителем автобуса возник из-за желания прохожего сесть в транспорт, находившийся на точке отстоя. Водитель сделал ему замечание, а прохожий вытащил строительный нож. Никто не пострадал».

рассказал начальник Управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.