Прохожий напал с ножом на водителя автобуса в Алматы

Факт выявили в ходе мониторинга соцсетей. На видео очевидцев запечатлено, как мужчина сначала пинает двери автобуса, а затем, размахивая предметом, похожим на нож, кидается на водителя.
Инцидент произошёл рано утром на конечной остановке общественного транспорта, на пересечении проспектов Назарбаева и Райымбека. Для раскрытия преступления проанализированы системы видеонаблюдения города, личность фигуранта установлена. Он задержан и водворён в изолятор временного содержания.
По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.
«В ходе разбирательства выяснилось, что конфликт между подозреваемым и водителем автобуса возник из-за желания прохожего сесть в транспорт, находившийся на точке отстоя. Водитель сделал ему замечание, а прохожий вытащил строительный нож. Никто не пострадал».