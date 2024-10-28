Премьер Словакии Фицо рассказал о новой попытке покушения из-за Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого в мае совершили покушение, рассказал в интервью газете Standard, что в октябре на мероприятии с его участием был задержан вооруженный мужчина, недовольный его позицией по конфликту на Украине.
6 октября на Дукельском перевале на польско-словацкой границе прошли памятные мероприятия по случаю 80-летия Карпатско-Дуклинской операции (наступательная операция советских войск против армии Германии осенью 1944 года). На них присутствовали члены правительства и парламента Словакии, в том числе президент Питер Пеллегрини и Фицо.
Тогда был задержан «очень воинственный человек», который, со слов премьера, «ненавидит его из-за позиции по Украине». «Он был вооружен, к счастью, он не попал в зону, где были мы, политики, а пошел в зону, где были люди. Там он прошел через рамку металлоискателя, выяснилось, что у него было полностью заряженное оружие», — сказал Фицо.
Фицо возглавил правительство Словакии в октябре 2023 года. Прошлый кабмин предоставлял военную помощь Украине, в частности, передал ракеты С-300, гаубицы Zuzana и истребители МиГ-29. Новое правительство отказалось от такой политики, Фицо заявлял, что Братислава выступает за продажу Киеву оружия на рыночных условиях. Кроме того Фицо неоднократно говорил, что не даст согласия на членство Украины в НАТО. Присоединение Украины к альянсу было бы основанием для третьей мировой войны, убежден премьер.
15 мая в словацкого премьера несколько раз выстрелили после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Фицо был ранен в грудь, живот и руку и перенес две операции. Нападавшего — 71-летнего писателя Юрая Цинтулу — задержали, мужчина объяснил свой поступок несогласием с политикой властей. В июле дело о покушении переквалифицировали в теракт.