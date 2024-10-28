Премьер Словакии Фицо рассказал о новой попытке покушения из-за Украины

Тогда был задержан «очень воинственный человек», который, со слов премьера, «ненавидит его из-за позиции по Украине». «Он был вооружен, к счастью, он не попал в зону, где были мы, политики, а пошел в зону, где были люди. Там он прошел через рамку металлоискателя, выяснилось, что у него было полностью заряженное оружие», — сказал Фицо.