На Волге в Самаре столкнулись катер и теплоход

Теплоход плыл по маршруту Гаврилова поляна — Самара. В результате ЧП никто не пострадал. Прокуратура проверит, соблюдалось ли законодательство о безопасности судовождения, а также выяснит, не нарушались ли права пассажиров. Если для этого будут основания, последуют меры прокурорского реагирования.