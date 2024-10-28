В районе поляны имени Фрунзе на Волге в Самаре столкнулись катер и теплоход. В соцсетях сообщалось, что инцидент произошел возле дебаркадера пристани вечером 27 октября. На это обратили внимание в транспортной прокуратуре.
— По предварительным данным катер «Silver Cabin» столкнулся с теплоходом «Москва-139», — рассказали о подробностях в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
Теплоход плыл по маршруту Гаврилова поляна — Самара. В результате ЧП никто не пострадал. Прокуратура проверит, соблюдалось ли законодательство о безопасности судовождения, а также выяснит, не нарушались ли права пассажиров. Если для этого будут основания, последуют меры прокурорского реагирования.