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Омский студент распылил перцовый баллон в лицо преподавателю

Педагог вуза экстренно госпитализирован.
Источник: Комсомольская правда

В Омской полиции разбираются в обстоятельствах ЧП, которое произошло сегодня в ОмГУ им. Достоевского. По данным полиции один из студентов распылил в лицо преподавателя перцовым баллончиком.

Инцидент произошел сегодня около 15:30 часов. Как сообщили «КП» очевидцы, молодой человек ранее был отчислен из вуза, но восстановился и пытался сдать одну из дисциплин. По всей видимости, результат экзамена его не устроил и он прыснул перцовым баллончиков в лицо преподавателю. Педагог экстренно был госпитализирован бригадой скорой помощи. Как рассказали студенты, преподаватель достаточно принципиальный и не был готов ставить отметку студенту для «галочки». О состоянии здоровья пострадавшего ничего не известно. Прокуратура держит на контроле ход доследственной проверки, проводимой сотрудниками полиции по факту случившегося, в ходе которой будет дана оценка действиям студента.

Фото: КП.

В настоящее время сотрудники УМВД России по городу Омску разбираются в обстоятельствах происшествия. Редакция «Комсомолки» следит за развитием событий.