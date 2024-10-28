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В Уфе число выданных ипотек снизилось на 60%

В Башкирии рассказали о колоссальном удорожании квартир.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе стоимость квадратного метра в новостройках достигла 135,8 тысяч рублей. Цены выросли сразу на 16,3%, сообщает Росстат.

Из-за высоких ставок по ипотечным кредитам и ценам на жилье жители Башкирии стали меньше оформлять займы. По данным руководителя Ипотечного бюро и проекта «ЭлектроннаяСделка.РФ» Камилы Фазлыевой, количество выданных кредитов в третьем квартале текущего года упало на 60%.

— Ожидать серьезного оживления рынка недвижимости за счет покупателей с наличными не стоит, — говорит специалист.

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