Скандал в техникуме Улан-Удэ: камеру видеонаблюдения заметили над кабинкой в женском туалете

Камеру видеонаблюдения заметили в женском туалете техникума в Улан-Удэ. Причем прямо над кабинкой! Одна из студенток анонимно рассказала об этом в соцсетях.
«Среди студентов ходят слухи, что видеонаблюдение поставил не персонал техникума, а посторонний человек. Разве это норма?», — написала девушка.
«Уберите камеру в женском туалете!», — чуть позже опубликовала пост в том же сообществе другая студентка. Правда, тут же добавила, что этот вопрос в техникуме попытались уладить. Администрация заведения заявила, что это муляж.
«Но как студентки вашего техникума могут быть уверены, что это так?», — продолжали девушки.
Кончилось все тем, что представители техникума сами обратились в ГУ МВД по Бурятии. Камеру сняли и увезли на проверку в полицию.
— Сообщение об обнаружении муляжа камеры видеонаблюдения в женском туалете одного из техникумов поступило 23 октября. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение, — рассказали КП-Иркутск в полиции.
Чья это злая шутка? Ответа на этот вопрос пока нет. Корреспонденту КП-Иркутск дали официальное разъяснение в учебном заведении:
— Администрация техникума не ставила и не планировала ставить камеру в женском туалете. Муляж камеры установлен незаконно. Заявление в полицию мы подали сразу, как только был обнаружен муляж.
КОМПЕТЕНТНО.
Юрист Ольга ВАЛУЕВА:
«За установку настоящего видеонаблюдения в туалете — штраф и лишение свободы».
— Шутник, установивший муляж камеры, может получить наказание. Но это уже компетенция правоохранительных органов. А вот установка настоящего видеонаблюдения в туалете, раздевалках, душевых нарушает право человека на личную тайну и неприкосновенность частной жизни, а также на защиту чести и доброго имени. Кроме этого, происходит незаконный сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия. За это предусмотрено наказание по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни, а именно за незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия». Нарушителю грозит не только штраф в размере до 350 тысяч рублей, но и лишение свободы от двух до шести лет.