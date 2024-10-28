Скандал в техникуме Улан-Удэ: камеру видеонаблюдения заметили над кабинкой в женском туалете

— Шутник, установивший муляж камеры, может получить наказание. Но это уже компетенция правоохранительных органов. А вот установка настоящего видеонаблюдения в туалете, раздевалках, душевых нарушает право человека на личную тайну и неприкосновенность частной жизни, а также на защиту чести и доброго имени. Кроме этого, происходит незаконный сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия. За это предусмотрено наказание по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни, а именно за незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия». Нарушителю грозит не только штраф в размере до 350 тысяч рублей, но и лишение свободы от двух до шести лет.