33 аварии произошло в Братске и районе за неделю

В Братске и районе с 21 по 27 октября 2024 произошло 33 аварии. В них погибли два человека, трое взрослых и трое детей получили травмы различной степени тяжести. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции города.
— Всего зафиксировали 16 столкновений машин, также три раза сбили пешеходов, семь раз въехали в припаркованный автомобиль, — рассказывают в пресс-службе Госавтоинспекции.
В ДТП погибло два человека. Фото: Госавтоинспекция Братска.
Помимо этого трое водителей наехали на препятствие, один съехал с дороги. Самым аварийным днем на неделе стала среда, тогда произошло 11 ДТП.
Инспекторы напоминают, что стоит аккуратнее ездить по дорогам в непогоду. Дождь и мокрый снег могут спровоцировать аварию. Также нельзя забывать о правилах дорожного движения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье в авариях за неделю погибли девять человек.