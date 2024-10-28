Водитель Nissan устроил ДТП с погибшим и шестью пострадавшими на трассе в Красноярском крае (видео)

Все произошло сегодня, 28 октября, на 881 километре автомобильной дороги Р-255 «Сибирь». По предварительным данным, в 15:30 31-летний водитель автомобиля Nissan Tiida двигаясь из Канска в сторону Красноярска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями Haval и Dodge Ram.