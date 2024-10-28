Водитель Nissan устроил ДТП с погибшим и шестью пострадавшими на трассе в Красноярском крае (видео)

Все произошло сегодня, 28 октября, на 881 километре автомобильной дороги Р-255 «Сибирь». По предварительным данным, в 15:30 31-летний водитель автомобиля Nissan Tiida двигаясь из Канска в сторону Красноярска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями Haval и Dodge Ram.
В результате дорожно-транспортного происшествия 55-летняя пассажирка автомобиля Nissan Tiida погибла на месте. Кроме этого, в аварии пострадал водитель Nissan и трое его пассажиров, а также водитель Haval и его пассажир.
«Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия, на месте работает следственно-оперативная группа», — сообщили в пресс-службе краевой полиции.
Напомним, ранее молодой водитель на Honda Stepwgn устроил смертельное ДТП на трассе в Емельяновском районе. В результате ДТП многочисленные травмы получили трое подростков, один из них погиб.