Олбани
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина с боеприпасами приехал на железнодорожный вокзал Ростова

На ж/д вокзале в Ростове задержали мужчину с боеприпасами.

Источник: Комсомольская правда

60 патронов пытался пронесли на Главный ж/д вокзал в Ростове-на-Дону 47-летний житель Свердловской области. Теперь мужчине грозит уголовное наказание, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

По информации транспортной полиции, боеприпасы без документов обнаружили в сумке во время досмотра на входе. После экспертизы выяснилось, что патроны были пригодными для использования.

Сейчас в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 222 УК РФ). За незаконные приобретение и перевозку боеприпасов грозит до 5 лет лишения свободы. Мужчину обязали явиться в органы внутренних дел.

Ранее биометрическая система на ростовском автовокзале вычислила нарушителя в розыске.