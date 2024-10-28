Мужчина с боеприпасами приехал на железнодорожный вокзал Ростова

60 патронов пытался пронесли на Главный ж/д вокзал в Ростове-на-Дону 47-летний житель Свердловской области. Теперь мужчине грозит уголовное наказание, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.
По информации транспортной полиции, боеприпасы без документов обнаружили в сумке во время досмотра на входе. После экспертизы выяснилось, что патроны были пригодными для использования.
Сейчас в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 222 УК РФ). За незаконные приобретение и перевозку боеприпасов грозит до 5 лет лишения свободы. Мужчину обязали явиться в органы внутренних дел.
Ранее биометрическая система на ростовском автовокзале вычислила нарушителя в розыске.