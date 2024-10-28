Появилось видео с места гибели рабочих на стройке в Воронеже

В Воронеже сотрудники Следственного комитета продолжают осмотр места происшествия на стройплощадке, где утром в понедельник, 28 октября, погибли трое рабочих. Пресс-служба СУ СК по Воронежской области опубликовала видео:
Как сообщало РИА «Воронеж», ЧП произошло на стройплощадке на улице Донбасской сегодня утром. По предварительным данным, в ходе работ по монтажу лифтового оборудования в шахту рухнул подъемник, на котором и находились рабочие. От полученных травм пострадавшие в возрасте 32, 33 и 41 лет скончались на месте.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть троих лиц). Статья предусматривает до семи лет лишения свободы.