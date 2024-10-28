Появилось видео с места гибели рабочих на стройке в Воронеже

Как сообщало РИА «Воронеж», ЧП произошло на стройплощадке на улице Донбасской сегодня утром. По предварительным данным, в ходе работ по монтажу лифтового оборудования в шахту рухнул подъемник, на котором и находились рабочие. От полученных травм пострадавшие в возрасте 32, 33 и 41 лет скончались на месте.