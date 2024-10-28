Суд в Краснодаре арестовал напавшего на полицейского приезжего до 24 декабря

«Ъ-Кубань» писал, что суд по избранию меры пресечения в отношении фигуранта начался днем в понедельник, 28 октября. Его задержали двумя днями ранее, 26 октября. До этого полиция искала фигуранта в течение нескольких суток. В ночь на 24 октября он напал на полицейского и разбил ему голову кирпичом, после чего скрылся с табельным оружием. Пострадавший сотрудник ППС пошел на поправку.