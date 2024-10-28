«Накануне завезли товар — потеряли миллионы»: какие убытки понесли воронежцы из-за пожара на рынке

— А те, кто продает верхнюю одежду или обувь, точно потеряли по миллиону и больше, — продолжает горожанка. — Может, и хорошо, что никого в момент возгорания не оказалось внутри здания: владельцы бросились бы спасать товар — сама бы первая так сделала. Людям на рынке сейчас несладко приходится. Чтобы поддерживать оборот, занимаем деньги друг у друга, берем кредиты. У меня пенсия 12 с половиной тысяч — на них не проживешь. Вот и приходилось крутиться. А теперь как быть?