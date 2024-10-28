«Накануне завезли товар — потеряли миллионы»: какие убытки понесли воронежцы из-за пожара на рынке

— Все было спокойно. А потом резко повалил черный дым, — рассказали «КП — Воронеж» продавцы с Кольцовского рынка.
Утром 28 октября здесь разгорелся крупный пожар: огонь охватил самый большой павильон площадью более тысячи квадратных метров. В этом здании продавали одежду, обувь, сумки… По счастливой случайности, людей в помещении не оказалось. По понедельникам у этих предпринимателей единственный за неделю выходной. Торговать выходят единицы, и то подтягиваются на рынок только часам к десяти.
Главными свидетелями пожара стали сотрудники продуктовых лавок. Их рабочий день начинается с шести утра.
— Павильон вспыхнул мгновенно. Там ведь шмотки — никто их не забирает с собой, да пластик: вся обшивка из него сделана и даже потолок, — продолжает одна из продавщиц. — Когда дым повалил, охранник кинулся открывать здание, чтобы огнетушителем погасить, но куда там!
«ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЗРЫВАЛИСЬ СТЕКЛА».
Наши собеседники позвонили в службу 112 в 8.26. Им сказали, что МЧС в курсе случившегося. И специалисты уже направляются на место.
— Сработала пожарная сигнализация, спасатели оперативно прибыли, — рассказывает представитель администрации «Кольцовского». — Рынок застрахован не был. Из самих предпринимателей тоже едва ли кто-то занимался этим вопросом. Всего у нас здесь около 350 ИП, в сгоревшем павильоне работали больше половины. Ущерб пока не считали, но наверняка он будет большим.
Еще один сотрудник рынка рассказал: когда они с охранником зашли внутрь, то увидели, что огонь очень быстро распространяется по кабелям под потолком.
— Никогда раньше с таким не сталкивался, — вспоминает мужчина. — От температуры в павильоне начали громко лопаться стекла. Люди запереживали, что взрывается газ. Пришлось их успокаивать.
К слову, у рынка есть своя котельная, и ветер уносил огонь как раз в ее сторону. Здание уже начало немного подгорать, но пожарные вовремя погасили пламя. Газ в процессе тушения отключили.
Работу в павильоне спасателям, по их словам, осложнял тот факт, что на здание подавалось электричество в 380 вольт. И его не сразу получилось отключить. Температура в пылающем помещении была под тысячу градусов. Скрючило даже железные балки. Да и сама площадь горения не облегчала задачу пожарным.
Максим ГОРОХОВ «ОСТАЛАСЬ НИЩЕЙ!».
После новостей о пожаре на рынок стали приезжать пострадавшие предприниматели. Многие из них были в слезах и глубоком отчаянии:
— Осталась нищей! Сгорел товар, сгорели деньги! — негодовала одна из встреченных нами женщин.
Предположительно, в павильоне могло произойти замыкание проводки, хотя мощной техники в нем нет. Продавцы пользовались разве что отпаривателями.
— Закрываешь точку и уходишь, надеясь, что все будет цело. Мы ведь исправно платим аренду. Я за свою восьмиметровую клетушку отдаю 14 тысяч, и это без отопления. Разумеется, рассчитываю, что и администрация в свою очередь будет следить за безопасностью, исправностью той же проводки, — рассказывает другая предпринимательница.
Женщина торгует женским бельем. По ее оценкам, пожар нанес ей ущерб порядка 300 тысяч.
— А те, кто продает верхнюю одежду или обувь, точно потеряли по миллиону и больше, — продолжает горожанка. — Может, и хорошо, что никого в момент возгорания не оказалось внутри здания: владельцы бросились бы спасать товар — сама бы первая так сделала. Людям на рынке сейчас несладко приходится. Чтобы поддерживать оборот, занимаем деньги друг у друга, берем кредиты. У меня пенсия 12 с половиной тысяч — на них не проживешь. Вот и приходилось крутиться. А теперь как быть?
Усугубляет ситуацию еще и тот факт, что большинство предпринимателей в воскресенье завезли очередную партию товара на предстоящую неделю. Планировали с обновленным ассортиментом начать торговать во вторник. Теперь всего этого нет.
— За ноябрь аренду тоже уже заплатили. Спросили: вернут ли нам деньги? Ответа пока не получили. Вопросов у нас много, а что дальше делать — непонятно.
ОФИЦИАЛЬНО.
Сообщение о пожаре в торговом павильоне на Кольцовском рынке поступило в диспетчерскую в 8.26. По данным регионально ГУ МЧС, площадь возгорания составила 1300 квадратных метров. В 10.40 спасатели ликвидировали открытое пламя. В 11.45 полностью справились с пожаром. На месте работали 47 специалистов и 14 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало. После тушения к работе приступят эксперты и дознаватели ведомства для выяснения причин.