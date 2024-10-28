Не проронил ни слова и закрыл глаза: в Верховном суде Башкирии начался процесс над убийцей 14-летней сестры

В Верховном суде Башкирии начался процесс над 22-летнем уфимцем Сергеем П. Его обвиняют сразу по пяти статьям УК РФ, среди которых убийство с особой жестокостью, кража и хранение наркотиков. По версии следствия, 9 октября прошлого года он жестоко расправился со своей 14-летней сводной сестренкой Юлианой (имя изменено — Ред.).
Мы побывали на первом судебном заседании по громкому уголовному делу и попытались поговорить с подсудимым перед началом. Что из этого вышло, расскажем в нашем материале.
НИКАКИХ КОММЕНТАРИЕВ.
На судебный процесс по делу об убийстве 14-летней девочки сводным братом от потерпевшей стороны пришли адвокат и их родственница. В коридоре суда они сидели тихо, едва слышно переговариваясь между собой.
Как пояснили «КП-Уфа» в Объединенной пресс-службе судов Башкирии, женщина приходится родной тетей и Сергею и Юлиане. В коридоре Верховного суда она надела медицинскую маску и капюшон и категорически отказалась общаться с журналистами.
— Никаких комментариев, пожалуйста, — отрезала женщина, пониже натягивая капюшон куртки и отворачиваясь от фотокамеры.
В свою очередь, от комментариев отказался и адвокат. Он лишь напомнил, что процесс является закрытым и попросил отойти.
На первое заседание по делу об убийстве братом сестры пришли их родная тетя и адвокат семьи. Они избегали фотокамер и отказались от любых комментариев Павел КРАЙНОВ.
— Давайте без вопросов, ребята. Отстаньте от нас, — заявил представитель потерпевшей стороны в разговоре с «КП-Уфа».
Пока подсудимого не привели в зал заседания, в коридоре Верховного суда Башкирии воцарилась едва ли не абсолютная тишина. Нарушали ее лишь проходившие мимо приставы и сотрудники суда.
Отметим, что первое заседание по делу об убийстве 14-летней уфимки сводным братом, было ознакомительным. Возможно, именно поэтому в суд не пришла их мама. А может быть, ей слишком тяжело видеть на скамье подсудимых своего старшего ребенка, отнявшего жизнь у младшего.
МОЛЧА СЕЛ И ЗАКРЫЛ ГЛАЗА.
Как мы уже писали, суд над 22-летним Сергеем П. проходит в закрытом режиме. Сразу же после того, как обвиняемого привели в зал заседаний и усадили в специальный бокс за пуленепробиваемым стеклом, СМИ попросили удалиться.
В ожидании конвоя с обвиняемым, «КП-Уфа» удалось задать короткий вопрос представителям гособвинения. Сотрудники прокуратуры подтвердили, что по результатам судебно-психиатрической экспертизы Сергея признали вменяемым.
Как пояснили представители прокуратуры, обвиняемому может грозить до 20 лет лишения свободы.
— Наказание, которое может грозить [ему] по совокупности статей — до 20 лет лишения свободы, — предположил один из двоих представителей прокуратуры Башкирии.
О том, какое наказание будет требовать для него гособвинение, говорить пока рано — на первом судебном заседании это, как правило, не озвучивается.
Когда Сергея П. завели в зал заседания, тетя осталась в коридоре. В помещении уже находились сотрудники прокуратуры, судебный пристав, сотрудники аппарата суда и адвокат. На вопросы от журналистов, почему он совершил такой ужасный поступок и раскаивается ли за него, молодой человек промолчал.
— Сергей, ни слова! — предупредил подсудимого со своего места адвокат.
Сам обвиняемый, по всей видимости, и не собирался ничего говорить. Он лишь сел на скамью, тяжело вздохнул и закрыл глаза. Внешне было похоже, будто парень морально сломлен, хотя физически выглядел вполне здоровым. На лице читалась усталость.
Почти сразу же судебный пристав передала ему медицинскую маску. В тягостном молчании Сергей П. натянул маску на лицо и опустил взгляд в пол. Журналистов попросили покинуть зал, а на входе зажглась табличка «Тихо! Идет заседание!». Так стартовал процесс по громкому уголовному делу.
На скамье подсудимых обвиняемый в убийстве и изнасиловании сестры Сергей П. вел себя максимально тихо и выглядел уставшим Павел КРАЙНОВ.
— На сегодняшнем судебном заседании стороной гособвинения оглашено обвинительное заключение и допрошена потерпевшая, которая является тетей убитой и подсудимого. Следующее судебное заседание назначено на 5 ноября 2024 года, — сообщили «КП-Уфа» в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.
ГОД НАЗАД.
Напомним, эта чудовищная по своей жестокости история произошла чуть больше года назад. По версии следствия, 9 октября 2023 года Сергей П. с особой жестокостью убил свою младшую сводную сестренку. По данным Следкома по Башкирии, экспертиза показала, что после этого он изнасиловал девочку.
Как сообщали ранее в пресс-службе ведомства, тот вечер старший брат находился в состоянии наркотического опьянения. Когда Юлиана выходила из душа, он задушил ее, надругался и спрятал мертвое тело в диване. Все произошло, пока мама была на работе.
Когда ничего не подозревающая женщина вернулась с работы и легла спать, Сергей достал тело сестренки и вынес его на улицу. Там он положил Юлиану в багажник маминой машины и попытался было уехать, но не смог придумать, куда. В итоге вернулся во двор, оставил машину и скрылся.
На следующее утро, 10 октября, мама зашла в комнату к дочери, чтобы разбудить ее в школу, но Юлианы дома не оказалось. Женщина вышла во двор и увидела, что машина перепакована. Открыла багажник и обнаружила мертвое тело своей дочери.
Вечером 9 октября 14-летнюю девочку жестоко убил старший сводный брат. Фото: соцсети.
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов сразу же заподозрили в страшном преступлении старшего брата девочки. Через некоторое время Сергея нашли и задержали — он прятался на чердаке девятиэтажки в нескольких кварталах от дома.
Как выяснилось, он и в момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения, а в кармане у него нашли остатки запрещенных веществ. А еще с ним были украденные у Юлианы украшения, мобильный телефон и наушники. Эти предметы оценили примерно в 34 тысяч рублей и предъявили обвинение в их краже.
МОТИВ И ЛИЧНОСТЬ.
В тот же день подозреваемый рассказал во всех подробностях, как совершил преступление, и во всем сознался. Собственный источник «КП-Уфа», знакомый с деталями следствия, сообщает, что Сергею по совокупности преступлений может грозить пожизненное заключение.
Как мы писали ранее, мотивом для жестокой расправы над 14-летней Юлианой у старшего брата могла быть ревность. Как рассказывал «КП-Уфа» знакомый этой семьи, у детей были разные отцы и парень ревновал. С сестренкой он почти не общался, а когда к ней приходили друзья, уходил из дома.
Известно, что за несколько месяцев до трагедии мать вместе с дочкой ездили отдыхать в Дубай. Сергея в эту поездку она с собой не взяла. Возможно, это событие стало поворотным моментом, после которого злоупотребляющий запрещенными веществами парень решился на жестокое преступление.
22-летнего Сергея обвиняют сразу по пяти уголовным статьям, в том числе в убийстве. Фото: соцсети.
О личности самого обвиняемого в жестоком убийстве сестренки известно, что он учился в колледже, но не закончил его. А еще он лежал в психиатрической клинике, но по результатам судебно-психиатрической экспертизы был признан вменяемым. Как пояснили в СКР по Башкирии, в момент совершения преступления он осознавал последствия своих действий.
Следующее заседание по делу об убийстве с особой жестокостью 14-летней уфимки собственным братом, состоится 5 ноября 2024 года. «КП-Уфа» следит за развитием событий.