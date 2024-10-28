Не проронил ни слова и закрыл глаза: в Верховном суде Башкирии начался процесс над убийцей 14-летней сестры

Когда ничего не подозревающая женщина вернулась с работы и легла спать, Сергей достал тело сестренки и вынес его на улицу. Там он положил Юлиану в багажник маминой машины и попытался было уехать, но не смог придумать, куда. В итоге вернулся во двор, оставил машину и скрылся.