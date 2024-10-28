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«Все впечатление испорчено»: жители Уфы массово покидали концерт певицы ASTI

Жители Уфы оказались расстроены концертом певицы ASTI.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе выступила исполнительница народных хитов, певица ASTI. Звезда российского шоу-бизнеса собрала’Уфу-Арену", но многие зрители остались недовольны выступлением артистки.

По их словам, ASTI вышла на сцену с большим опозданием, почти часовым, звук был плохой, шоу-программа повторялась с предыдущей, да и уходила певица за кулисы больно часто.

— Это опоздание испортило всё впечатление! А еще звук был очень сомнительного качества, — жалуется уфимка.

— На фото это один человек, вживую — совершенно другой. Приятного вечера не получилось не только у нас. Многие покидали зрительный зал, — делится впечатлением другая жительница Уфы.

Но и людей, которые оказались довольны концертом, было немало. Они выкладывали видео и фото с шоу в социальных сетях с одобрительными подписями и наслаждались хитами.

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