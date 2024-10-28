«Каменский Чикатило» умер от рака в пермской колонии, сообщил источник

ПЕРМЬ, 28 окт — РИА Новости. Серийный убийца и насильник Роман Бурцев, прозванный «Каменским Чикатило», умер от онкологии в исправительной колонии особого режима «Белый лебедь» в пермском Соликамске, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Бурцев причастен к убийству шести детей в возрасте от 7 до 12 лет в Ростовской области с 1993 по 1996 годы. СМИ указывали, что жертв он душил, тела тщательно прятал. Силовики нашли их после задержания Бурцева.
«Он скончался от онкологии (в исправительной колонии № 2)», — рассказал осведомленный источник.
Бурцев родился в апреле 1971 года. Окончил школу в городе Каменск-Шахтинский, потом работал там же на заводе. Фигуранта арестовали в 1996 году. Он отбывал наказание в колонии «Белый лебедь», где содержатся осужденные на пожизненное заключение.