«Каменский Чикатило» умер от рака в пермской колонии, сообщил источник

Бурцев родился в апреле 1971 года. Окончил школу в городе Каменск-Шахтинский, потом работал там же на заводе. Фигуранта арестовали в 1996 году. Он отбывал наказание в колонии «Белый лебедь», где содержатся осужденные на пожизненное заключение.