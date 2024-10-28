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В Башкирии пенсионер уговорил 12-летнюю школьницу прислать интимные снимки

В Башкирии мужчина развратил 12-летнюю девочку.

Источник: Комсомольская правда

Пенсионер из Башкирии оказался в СИЗО из-за обвинений в развращении 12-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по РБ.

По версии следствия, 66-летний мужчина написал в мессенджере школьнице, возраст которой он точно знал, и предложил обменяться интимными видео и снимками. Сомнительную переписку с пенсионером заметили родители подростка, которые и обратились в полицию.

Известно, что пожилой житель Башкирии уже был ранее судим. Его заключили под стражу, свою вину в предъявленном ему обвинении пенсионер признал.

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