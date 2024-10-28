«Педофилом оказался родной дядя». На Гомельщине учитель математики по рисункам школьницы поняла, что ребенка насилуют

Как рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции УВД Гомельского облисполкома Дмитрий Шалобасов, в школе одного из райцентров о факте педофилии узнали по рисункам ребенка. Так, преподаватель математики обратила внимание на то, что одна из учениц вместо решения задач делает в тетради странные зарисовки. Но ругать ученицу педагог не стала.