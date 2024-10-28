«Педофилом оказался родной дядя». На Гомельщине учитель математики по рисункам школьницы поняла, что ребенка насилуют

На Гомельщине учитель математики по рисункам школьницы помогла установить педофила. Об этом в УВД Гомельского облисполкома рассказали БелТА.
Как рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции УВД Гомельского облисполкома Дмитрий Шалобасов, в школе одного из райцентров о факте педофилии узнали по рисункам ребенка. Так, преподаватель математики обратила внимание на то, что одна из учениц вместо решения задач делает в тетради странные зарисовки. Но ругать ученицу педагог не стала.
— У некоторых педагогов это могло вызвать агрессивную эмоцию или негативную реакцию, но в этом случае учитель заострила внимание именно на этих надписях и рисунках, — прокомментировал милиционер.
Учитель обратила внимание на рисунки, пообщалась с девочкой и выяснила, что в отношении школьницы совершаются действия сексуального характера. Педофилом оказался родной дядя несовершеннолетней. При этом родственники знали о происходящем, но умалчивали об этом.
А преподаватель смогла заметить изменения в поведении ребенка и обратилась в милицию.
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