«Вопиющий случай»: в ОмГУ прокомментировали ситуацию с распылением баллончика

«Студент факультета истории, теологии и международных отношений во время пересдачи экзамена распылил в лицо преподавателя перцовый баллончик. Преподавателю оказана медицинская помощь, и сейчас он находится на рабочем месте. Это вопиющий случай, который у сотрудников и студентов вуза вызывает резко отрицательную реакцию. Руководство факультета, университета разбираются в обстоятельствах произошедшего. О каких-либо конфликтах между преподавателем и студентом информации ранее не поступало, проблем во взаимоотношениях замечено не было, к поведению студента замечаний и нареканий также не было», — сообщили нашему корреспонденту в университете.