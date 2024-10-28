Олбани
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вопиющий случай»: в ОмГУ прокомментировали ситуацию с распылением баллончика

Руководство не имело претензий к поведению ученика до этого случая.

Источник: Om1 Омск

В пресс-службе ОмГУ порталу Om1.ru рассказали об ученике, который распылил перцовый баллончик в лицо педагогу. В университете отмечают, что ранее его не замечали за конфликтами.

«Студент факультета истории, теологии и международных отношений во время пересдачи экзамена распылил в лицо преподавателя перцовый баллончик. Преподавателю оказана медицинская помощь, и сейчас он находится на рабочем месте. Это вопиющий случай, который у сотрудников и студентов вуза вызывает резко отрицательную реакцию. Руководство факультета, университета разбираются в обстоятельствах произошедшего. О каких-либо конфликтах между преподавателем и студентом информации ранее не поступало, проблем во взаимоотношениях замечено не было, к поведению студента замечаний и нареканий также не было», — сообщили нашему корреспонденту в университете.

Напомним, что 28 октября к участковому полиции обратился работник охраны ОмГУ. Он рассказал, что один из студентов распылил перцовый баллончик в лицо преподавателю. Инцидент произошёл в учебном корпусе на проспекте Мира. После этого студент скрылся, а профессора доставили в больницу.