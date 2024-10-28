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«Человек странный, с сомнительным уровнем социальных навыков»: что известно о студенте ОмГУ, напавшем с перцовым баллончиком на преподавателя

Студент ОмГУ, напавший на преподавателя, невзлюбил его уже давно.
Источник: Комсомольская правда

В Омске продолжается проверка сегодняшнего инцидента в ОмГУ. Напомним, студент истфака напал на преподавателя, разбрызгав ему в лицо перцовый баллончик. По предварительным данным, студент уже не в первый раз не смог сдать зачет, его отправили на комиссию.

Оказывается, парень невзлюбил преподавателя уже давно. В неофициальной беседе студенты ОмГУ рассказали «КП-Омск» об известных им возможных причинах происшествия. Студент, напавший с перцовым баллончиком на преподавателя, поступил на истфак еще в 2020-м году. Однако с учебой не сложилось, вуз он не окончил и диплом не получил. Студент то ли ушел в академический отпуск, то ли ему удалось восстановиться на прежних позициях. Во всех бедах, он, видимо, винил пострадавшего преподавателя.

«Где-то полтора года назад в личной беседе группы он начал поднимать волну против этого преподавателя. Однако другие студенты его не поддержали — преподаватель хоть и строгий, но справедливый. К нему часто на пересдачи ходят, но никто не обижается. В целом студент этот человек странный, с сомнительным уровнем социальных навыков», — на условиях анонимности рассказали студенты.

Также, по данным источников, уже после инцидента напавший якобы угрожал преподавателю расправой с семьей, если тот обратится в полицию. Студент пока не задержан, полиция продолжает работу.

Пострадавший преподаватель на сообщения корреспондентов редакции пока не отвечает.