«Человек странный, с сомнительным уровнем социальных навыков»: что известно о студенте ОмГУ, напавшем с перцовым баллончиком на преподавателя

Оказывается, парень невзлюбил преподавателя уже давно. В неофициальной беседе студенты ОмГУ рассказали «КП-Омск» об известных им возможных причинах происшествия. Студент, напавший с перцовым баллончиком на преподавателя, поступил на истфак еще в 2020-м году. Однако с учебой не сложилось, вуз он не окончил и диплом не получил. Студент то ли ушел в академический отпуск, то ли ему удалось восстановиться на прежних позициях. Во всех бедах, он, видимо, винил пострадавшего преподавателя.