По факту пожара в ТРЦ Атырау начато досудебное расследование

В здании располагается 94 субъектов бизнеса. Пламя охватило склад магазина «Детский мир» на втором этаже. Площадь возгорания составила 688 квадратных метров. По словам начальника областного департамента по ЧС Багдата Абдуллина, работа центра временно приостановлена.
Предварительная причина пожара в ТРЦ Атырау — замыкание электропроводки в отделе детской одежды, сообщил ДЧС региона.
Крупный пожар произошел вечером 27 октября, он охватил около 1000 квадратных метров здания. Из торгово-развлекательного центра «Байзаар» эвакуировали 80 человек, в том числе 45 детей.
На месте ЧП работал оперативный штаб и спасатели объявили номер для связи. В общей сложности к тушению были привлечены 92 человека и 12 единиц техники, а также две бригады скорой помощи и 50 полицейских. Эвакуированным посетителям и предпринимателям на месте оказывали психологическую помощь.
Пожар удалось потушить к 23ч.