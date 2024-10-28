«Выехал на встречку по неизвестной причине». Водитель погиб в смертельном столкновении Renault и трактора «Беларус» под Щучином

В смертельной аварии в Щучинском районе погиб 73-летний водитель легковушки, сообщили в телеграм-канале «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.
ДТП произошло 28 октября примерно в 12.15 часов на дороге местного назначения Н-6255 вблизи деревни Гурнофель. Известно, что 73-летний водитель «Рено» выехал на встречную полосу, где столкнулся с трактором «Беларус», которым управлял 40-летний механизатор.
— В результате ДТП водитель автомобиля «Рено» погиб на месте происшествия, — прокомментировали в УВД.
Водитель автомобиля «Рено» погиб на месте происшествия. Фото: УВД Гродненского облисполкома.
При этом правоохранители обратили внимание на то, что пока не понятна причина, по которой погибший водитель вдруг выехал на встречку.
— Причина, по которой водитель оказался на встречной полосе, на данный момент неизвестна, но будет установлена в ходе расследования уголовного дела, — прокомментировали в пресс-службе.
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