Тела погибших в Непале альпинистов доставят в Россию в ноябре

Ранее федерация альпинизма Ленинградской области сообщала, что высотная миссия по эвакуации пятерых погибших российских альпинистов со склона горы в Непале завершена 16 октября. В посольстве России в Катманду сообщили, что тела погибших удалось спустить в базовый лагерь. По данным турклуба «Пенза», в тот же день тела доставили в столицу Непала. В федерации альпинизма Ленинградской области уточнили РИА Новости, что доставка тел погибших ожидалась в московский аэропорт Внуково
«Ожидается доставка тел к 9 ноября в Москву. Надеемся, что тела предадут земле до 14 ноября, до 40 дней по православным обычаям», — сообщили агентству в федерации.
По словам собеседника агентства, в настоящее время тела погибших альпинистов находятся в морге Университетской больницы в Катманду, консульская служба посольства РФ оформила и передала необходимые документы в компетентные органы Непала для оформления перевозки тел погибших к местам проживания родственников.
Связь с группой альпинистов в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли из высотного лагеря 6 октября около 6.00. Спасатели 8 октября сообщили, что пять российских альпинистов найдены погибшими. Для эвакуации тел был объявлен сбор средств.
Дхаулагири (8167 метров, «Белая гора») — седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров. Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.