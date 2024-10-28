Тела погибших в Непале альпинистов доставят в Россию в ноябре

Ранее федерация альпинизма Ленинградской области сообщала, что высотная миссия по эвакуации пятерых погибших российских альпинистов со склона горы в Непале завершена 16 октября. В посольстве России в Катманду сообщили, что тела погибших удалось спустить в базовый лагерь. По данным турклуба «Пенза», в тот же день тела доставили в столицу Непала. В федерации альпинизма Ленинградской области уточнили РИА Новости, что доставка тел погибших ожидалась в московский аэропорт Внуково 29—30 октября .