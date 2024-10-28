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В Ингушетии задержали мужчину, находившегося в международном розыске

НАЛЬЧИК, 28 окт — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии задержали местного жителя, который несколько месяцев находился в международном розыске за пособничество боевикам, сообщило региональное МВД.

Источник: © РИА Новости

«Сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по Республике Ингушетия в результате проведенных совместно с оперативниками УФСБ России по Республике Ингушетия мероприятий установили местонахождение и задержали местного жителя 1997 года рождения, находившегося в международном розыске с февраля 2024 года за пособничество в совершении особо тяжких преступлений», — говорится в сообщении.

Задержанному, по данным министерства, инкриминируется активное участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, члены которого в марте и апреле 2023 года совершили в Ингушетии три нападения на сотрудников органов внутренних дел. Одно из преступлений произошло в ночь на 6 апреля на территории Малгобекского района.

«В настоящее время злоумышленник передан следственным органам, которые ранее возбудили в отношении него уголовные дела по части 5 статьи 33, части 2 статьи 205.5 и части 5 статьи 33, части 2 статьи 208 Уголовного кодекса Российской Федерации», — отмечает МВД.

В апреле 2023 года в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе в ходе контртеррористической операции (КТО) силовики обнаружили группу боевиков. При попытке задержания они оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического оружия, сообщал оперативный штаб региона. Три сотрудника полиции погибли, еще восемь получили ранения различной степени тяжести.