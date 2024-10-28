В Ингушетии задержали мужчину, находившегося в международном розыске

Задержанному, по данным министерства, инкриминируется активное участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, члены которого в марте и апреле 2023 года совершили в Ингушетии три нападения на сотрудников органов внутренних дел. Одно из преступлений произошло в ночь на 6 апреля на территории Малгобекского района.