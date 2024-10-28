Вдову специалиста по БПЛА «Гудвина» объявили в розыск после побега из зоны СВО

«Гудвин» и еще один специалист по беспилотникам «Эрнест» служили под командованием Игоря Пузика, которого и обвиняют в смерти «дроноводов». Последние месяцы Яренкевич помогала следствию выяснить обстоятельства гибели супруга и его товарища. Она находилась под защитой специальных органов и могла не приходить на построения в своей роте.
По ее словам, Пузик в какой-то момент велел «обнулить» военнослужащую. В начале октября, Яренкевич командировали на опасный участок фронта возле населенного пункта Работино. Но при этом, расследование гибели мужчин еще не завершилось.
«Ежик» решила уехать в Москву, дабы привлечь внимание к ситуации, в которой она оказалась. Вдова обратилась в Следственный комитет и Министерство обороны. Формально из-за того, что она не пришла на построение, ее объявили в розыск, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
24 октября военкор Александр Коц анонсировал кадровые перестановки в армии после смерти «Гудвина» и «Эрнеста».