Вдову специалиста по БПЛА «Гудвина» объявили в розыск после побега из зоны СВО

«Гудвин» и еще один специалист по беспилотникам «Эрнест» служили под командованием Игоря Пузика, которого и обвиняют в смерти «дроноводов». Последние месяцы Яренкевич помогала следствию выяснить обстоятельства гибели супруга и его товарища. Она находилась под защитой специальных органов и могла не приходить на построения в своей роте.