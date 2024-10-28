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Вдову специалиста по БПЛА «Гудвина» объявили в розыск после побега из зоны СВО

Вдову «Гудвина», специалиста по БПЛА, Евгению Яренкевич с позывным «Ежик» в понедельник, 28 октября, объявили в розыск после побега в Москву из зоны специальной военной операции на Украине.

Источник: Агентство «Москва»

«Гудвин» и еще один специалист по беспилотникам «Эрнест» служили под командованием Игоря Пузика, которого и обвиняют в смерти «дроноводов». Последние месяцы Яренкевич помогала следствию выяснить обстоятельства гибели супруга и его товарища. Она находилась под защитой специальных органов и могла не приходить на построения в своей роте.

По ее словам, Пузик в какой-то момент велел «обнулить» военнослужащую. В начале октября, Яренкевич командировали на опасный участок фронта возле населенного пункта Работино. Но при этом, расследование гибели мужчин еще не завершилось.

«Ежик» решила уехать в Москву, дабы привлечь внимание к ситуации, в которой она оказалась. Вдова обратилась в Следственный комитет и Министерство обороны. Формально из-за того, что она не пришла на построение, ее объявили в розыск, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

24 октября военкор Александр Коц анонсировал кадровые перестановки в армии после смерти «Гудвина» и «Эрнеста».